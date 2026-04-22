Німеччина готується до війни з Росією та змінює військову стратегію

Загроза з боку РФ та готовність до нападу

Як пише видання, за словами Пісторіуса, Кремль під керівництвом Володимира Путіна розглядає військову силу як законний інструмент просування власних інтересів та готується до прямого зіткнення з НАТО.

Документ констатує, що Росія вже веде гібридну війну проти Заходу, використовуючи шпигунство, диверсії та кібератаки.

Міністр наголосив, що Москва створює всі передумови для збройного нападу на країни Альянсу.

Згідно з новою концепцією, щонайменше 460 тисяч німецьких солдатів разом із союзниками мають бути готові до відбиття можливої агресії.

Розвиток Бундесверу та армія майбутнього

Німеччина ставить за мету досягнення технологічної переваги та значне нарощування військового потенціалу. Стратегія передбачає, що майбутні війни вестимуться одночасно як високими технологіями, так і масовими засобами.

Пріоритетами визначено розвиток штучного інтелекту, квантових обчислень та робототехніки поряд із використанням дешевих дронів.

Особлива увага приділяється досягненню інформаційної переваги у космосі та кіберпросторі.

Також Бундесвер планує суттєво збільшити кількість високоточних систем великої дальності та розбудувати багаторівневу протиповітряну оборону.

Окремим пунктом стратегії є посилення ролі резерву, який має бути повністю оснащений для швидкого розгортання в разі потреби.

Роль США та ядерне стримування

Попри те, що США залишаються незамінним партнером для НАТО, стратегія визначає пріоритетом збільшення навантаження саме на німецьку армію.

Берлін офіційно підтвердив готовність брати на себе більше відповідальності в межах Альянсу та продовжувати участь у механізмах ядерного стримування.

Автори документа підкреслюють, що в сучасних умовах безпечних тилових зон більше не існує, тому цілями ворога стають не лише військові об'єкти, а й усе суспільство та економіка країни.