Германия готовится к войне с Россией и меняет военную стратегию

Угроза со стороны РФ и готовность к нападению

Как пишет издание, по словам Писториуса, Кремль под руководством Владимира Путина рассматривает военную силу как законный инструмент продвижения собственных интересов и готовится к прямому столкновению с НАТО.

Документ констатирует, что Россия уже ведет гибридную войну против Запада, используя шпионаж, диверсии и кибератаки.

Министр подчеркнул, что Москва создает все предпосылки для вооруженного нападения на страны Альянса.

Согласно новой концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть готовы к отражению возможной агрессии.

Развитие Бундесвера и армия будущего

Германия ставит целью достижение технологического превосходства и значительное наращивание военного потенциала. Стратегия предусматривает, что будущие войны будут вестись одновременно как высокими технологиями, так и массовыми средствами.

Приоритетами определено развитие искусственного интеллекта, квантовых вычислений и робототехники наряду с использованием дешевых дронов.

Особое внимание уделяется достижению информационного превосходства в космосе и киберпространстве.

Также Бундесвер планирует существенно увеличить количество высокоточных систем большой дальности и построить многоуровневую противовоздушную оборону.

Отдельным пунктом стратегии является усиление роли резерва, который должен быть полностью оснащен для быстрого развертывания в случае необходимости.

Роль США и ядерное сдерживание

Несмотря на то, что США остаются незаменимым партнером для НАТО, стратегия определяет приоритетом увеличение нагрузки именно на немецкую армию.

Берлин официально подтвердил готовность брать на себя больше ответственности в рамках Альянса и продолжать участие в механизмах ядерного сдерживания.

Авторы документа подчеркивают, что в современных условиях безопасных тыловых зон больше не существует, поэтому целями врага становятся не только военные объекты, но и все общество и экономика страны.