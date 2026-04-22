Германия готовится к войне с Россией и меняет военную стратегию

Германия представила свою первую в истории военную стратегию, в которой Россия официально признана главной угрозой безопасности в Европе. Берлин планирует превратить Бундесвер в самую мощную конвенционную армию континента.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как пишет издание, по словам Писториуса, Кремль под руководством Владимира Путина рассматривает военную силу как законный инструмент продвижения собственных интересов и готовится к прямому столкновению с НАТО.
Документ констатирует, что Россия уже ведет гибридную войну против Запада, используя шпионаж, диверсии и кибератаки.
Министр подчеркнул, что Москва создает все предпосылки для вооруженного нападения на страны Альянса.
Согласно новой концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть готовы к отражению возможной агрессии.
Германия ставит целью достижение технологического превосходства и значительное наращивание военного потенциала. Стратегия предусматривает, что будущие войны будут вестись одновременно как высокими технологиями, так и массовыми средствами.
Приоритетами определено развитие искусственного интеллекта, квантовых вычислений и робототехники наряду с использованием дешевых дронов.
Особое внимание уделяется достижению информационного превосходства в космосе и киберпространстве.
Также Бундесвер планирует существенно увеличить количество высокоточных систем большой дальности и построить многоуровневую противовоздушную оборону.
Отдельным пунктом стратегии является усиление роли резерва, который должен быть полностью оснащен для быстрого развертывания в случае необходимости.
Несмотря на то, что США остаются незаменимым партнером для НАТО, стратегия определяет приоритетом увеличение нагрузки именно на немецкую армию.
Берлин официально подтвердил готовность брать на себя больше ответственности в рамках Альянса и продолжать участие в механизмах ядерного сдерживания.
Авторы документа подчеркивают, что в современных условиях безопасных тыловых зон больше не существует, поэтому целями врага становятся не только военные объекты, но и все общество и экономика страны.
Напомним, недавно Министерство иностранных дел Германии срочно вызвало российского посла "на ковер" из-за прямых угроз Кремля в адрес объектов на территории ФРГ. В Берлине эти действия Москвы расценили как попытку запугивания и подрыва европейского единства.
В то же время Германия продолжает системно усиливать обороноспособность Украины. В частности, Борис Писториус объявил о запуске масштабного пакета поддержки украинской ПВО, который рассчитан на несколько лет и должен обеспечить долгосрочную защиту неба.
Кроме того, Берлин и Киев договорились об усилении дальнобойных возможностей ВСУ. Для этого страны создают совместное оборонное предприятие, что позволит Украине эффективнее наносить удары на большие расстояния.