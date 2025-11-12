Німеччина готується до атак дронів: запускає національний центр захисту

У Німеччині до середини грудня планують запустити національний центр захисту від безпілотників. Нову структуру створюють на тлі зростання кількості гібридних атак і появи дронів над об’єктами критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.
"До середини грудня має запрацювати національний центр захисту від безпілотників", - сказав Добріндт.
За його словами, створення центру є частиною більш проактивного підходу до боротьби зі зростаючою кількістю гібридних атак на німецькі компанії та інфраструктуру країни.
Міністр уточнив, що нова структура об’єднає досвід Федеральної поліції, Федерального відомства кримінальної поліції та поліції земель у боротьбі з безпілотниками.
Щодо походження безпілотників, які літають над об'єктами критичної інфраструктури, глава МВС теж зробив заяву.
"У нас є ознаки того, що деякі з помічених безпілотників походять з російського тіньового флоту", - пояснив він.
За словами Добріндта, Німеччина проходить "стрес-тест, щоб побачити, чи може держава протистояти зовнішнім загрозам".
Нагадаємо, що у 2025 році в Німеччині зафіксовано значне зростання випадків несанкціонованого використання безпілотних літальних апаратів.
За даними The Wall Street Journal, від початку року зафіксовано понад тисячу випадків.
Варто зазначити, що останнім часом відразу у кількох європейських країнах зафіксовано активність безпілотників біля аеропортів. Зокрема, у Брюсселі та Льєжі їхня поява спричинила серйозні збої в авіасполученні.
Начальник Генерального штабу бельгійської армії Фредерік Вансіна дав розпорядження військовим збивати підозрілі дрони, але робити це лише тоді, коли це не становить загрози для людей чи інфраструктури.
Подібні випадки траплялися й у Швеції, де через безпілотники тимчасово призупиняли роботу аеропортів.
У Німеччині припускають, що зростання активності дронів може бути пов’язане з обговореннями використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для надання фінансової допомоги Україні.