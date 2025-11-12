Германия готовится к атакам дронов: запускает национальный центр защиты

В Германии до середины декабря планируют запустить национальный центр защиты от беспилотников. Новую структуру создают на фоне роста количества гибридных атак и появления дронов над объектами критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
"К середине декабря должен заработать национальный центр защиты от беспилотников", - сказал Добриндт.
По его словам, создание центра является частью более проактивного подхода к борьбе с растущим количеством гибридных атак на немецкие компании и инфраструктуру страны.
Министр уточнил, что новая структура объединит опыт Федеральной полиции, Федерального ведомства уголовной полиции и полиции земель в борьбе с беспилотниками.
Относительно происхождения беспилотников, которые летают над объектами критической инфраструктуры, глава МВД тоже сделал заявление.
"У нас есть признаки того, что некоторые из замеченных беспилотников происходят из российского теневого флота", - пояснил он.
По словам Добриндта, Германия проходит "стресс-тест, чтобы увидеть, может ли государство противостоять внешним угрозам".
Напомним, что в 2025 году в Германии зафиксирован значительный рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов.
По данным The Wall Street Journal, с начала года зафиксировано более тысячи случаев.
Стоит отметить, что в последнее время сразу в нескольких европейских странах зафиксирована активность беспилотников возле аэропортов. В частности, в Брюсселе и Льеже их появление вызвало серьезные сбои в авиасообщении.
Начальник Генерального штаба бельгийской армии Фредерик Вансина дал распоряжение военным сбивать подозрительные дроны, но делать это только тогда, когда это не представляет угрозы для людей или инфраструктуры.
Подобные случаи были и в Швеции, где из-за беспилотников временно приостанавливали работу аэропортов.
В Германии предполагают, что рост активности дронов может быть связан с обсуждениями использования замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для оказания финансовой помощи Украине.