Германия готова защищать Ормузский пролив: Мерц назвал Трампу условия
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поддержать миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако подчеркнул необходимость международного мандата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Условие для участия Германии
Германия может присоединиться к миссии по защите морских путей в Ормузском проливе только при наличии международного мандата. Об этом канцлер Фридрих Мерц сообщил после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, оптимальным вариантом является решение Совета Безопасности ООН, хотя на процесс влияет позиция постоянных членов, в частности России, которая имеет право вето.
"Я снова сказал президенту Трампу вчера во время нашего разговора, что мы готовы помочь, например, обеспечить проход через Ормузский пролив после мирного соглашения", - сказал Мерц.
Запросы США и роль союзников
Вашингтон ожидает от европейских партнеров конкретных обязательств по участию в обеспечении безопасности региона после завершения боевых действий в Иране.
В частности, США призывают союзников в кратчайшие сроки представить собственные планы.
В то же время коалиция под руководством Великобритании, в которую входят более 40 стран, включая европейские государства, Японию и Канаду, уже выразила готовность способствовать открытию пролива.
Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, поэтому его блокирование вызвало резкий рост цен и опасения дефицита энергоносителей.
Политические нюансы и НАТО
Канцлер также отметил, что участие Германии требует одобрения нижней палаты парламента. По его словам, американская сторона это понимает.
"Американский президент знает об этом и также уважает это", - отметил Мерц.
Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг НАТО.
Ранее Дональд Трамп критиковал союзников, обвиняя их в недостаточной поддержке и даже допускал возможность выхода США из альянса.
Госсекретарь Марко Рубио также заявлял о возможном пересмотре отношений после завершения войны в Иране.
Мерц подчеркнул намерение продолжить диалог с Вашингтоном накануне саммита НАТО и отметил важность сохранения альянса для безопасности Европы.
"Я твердо намерен сделать все возможное, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы", - сказал Мерц. "Этот альянс, по крайней мере сейчас, незаменим".
Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил, что дал согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, в течение которого стороны намерены довести переговорный процесс до завершения и согласовать окончательное соглашение.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп выражает ощутимое разочарование из-за нежелания союзников участвовать в военных действиях против Ирана.