Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії РФ в Європі, - Пісторіус

Для Російської Федерації повномасштабна війна в Україні є лише початком. Демократія та незалежність - головні вороги для диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час виступу у Вільнюсі, якого цитує Deutsche Welle.
"Для Росії Україна це тільки початок. Росія намагається підірвати нашу єдність, Європейського Союзу і НАТО, гібридними методами. Справжній ворог Путіна - наш вільний і незалежний, демократичний спосіб життя", - заявив голова відомства.
Міністр відзначив, що у 2014-му році, після вторгнення Росії у Крим, інші країни "замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".
У тому ж числі Пісторіус підтвердив плани Німеччини розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року. Зокрема солдатів почнуть направляти вже цього року.
"Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби... Понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати і додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність до 2025 року", - додав він.
Німецьке видання Bild взимку опублікувало сценарій військових навчань, в рамках яких збройні сили Німеччини готуються до можливих гібридних атак з боку Росії на східному фланзі НАТО. Представник НАТО прокоментував цю інформацію, зазначивши, що сценарії навчань є вигаданими ситуаціями, створеними для оцінки військових можливостей у конкретних регіонах.
Литовське Міністерство оборони також висловило свою позицію, вказавши, що наразі немає загрози з боку Росії для НАТО, оскільки Москва зосередилася на війні в Україні.
Окрім цього, нещодавно новообраний президент Фінляндії заявив, що напад Росії на його країну, яка стала членом НАТО, виглядає малоймовірним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.