Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії РФ в Європі, - Пісторіус

"Для Росії Україна це тільки початок. Росія намагається підірвати нашу єдність, Європейського Союзу і НАТО, гібридними методами. Справжній ворог Путіна - наш вільний і незалежний, демократичний спосіб життя", - заявив голова відомства.

Міністр відзначив, що у 2014-му році, після вторгнення Росії у Крим, інші країни "замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".

У тому ж числі Пісторіус підтвердив плани Німеччини розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року. Зокрема солдатів почнуть направляти вже цього року.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби... Понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати і додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність до 2025 року", - додав він.

Ризик війни Росії та НАТО

Німецьке видання Bild взимку опублікувало сценарій військових навчань, в рамках яких збройні сили Німеччини готуються до можливих гібридних атак з боку Росії на східному фланзі НАТО. Представник НАТО прокоментував цю інформацію, зазначивши, що сценарії навчань є вигаданими ситуаціями, створеними для оцінки військових можливостей у конкретних регіонах.

Литовське Міністерство оборони також висловило свою позицію, вказавши, що наразі немає загрози з боку Росії для НАТО, оскільки Москва зосередилася на війні в Україні.

Окрім цього, нещодавно новообраний президент Фінляндії заявив, що напад Росії на його країну, яка стала членом НАТО, виглядає малоймовірним.