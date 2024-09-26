Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии РФ в Европе, - Писториус

"Для России Украина это только начало. Россия пытается подорвать наше единство, Европейского Союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни", - заявил глава ведомства.

Министр отметил, что в 2014-м году, после вторжения России в Крым, другие страны «вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку „отложить сигнал тревоги“.

В том же числе Писториус подтвердил планы Германии развернуть в Литве полноценную бригаду до 2027 года. В частности солдат начнут направлять уже в этом году.

"Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости... Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность к 2025 году", - добавил он.

Риск войны России и НАТО

Немецкое издание Bild зимой опубликовало сценарий военных учений, в рамках которых вооруженные силы Германии готовятся к возможным гибридным атакам со стороны России на восточном фланге НАТО. Представитель НАТО прокомментировал эту информацию, отметив, что сценарии учений являются вымышленными ситуациями, созданными для оценки военных возможностей в конкретных регионах.

Литовское Министерство обороны также выразило свою позицию, указав, что сейчас нет угрозы со стороны России для НАТО, поскольку Москва сосредоточилась на войне в Украине.

Кроме этого, недавно новоизбранный президент Финляндии заявил, что нападение России на его страну, которая стала членом НАТО, выглядит маловероятным.