Україна обговорить зі США два найскладніші питання війни, - Зеленський

Український президент Володимир Зеленський розповів, що представники України й США обговорять сьогодні у Парижі найскладніші питання. Зокрема, це території та Запорізька АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського та публікацію секретаря РНБО Рустема Умєрова в Telegram .

Лідер країни зазначив, що 7 січня отримав першу доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції. Він додав, що очікується чергова сесія перемовин із представниками президента США Дональда Трампа, яка стане третьою за два дні.

Найскладніші питання у переговорах

"Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме - питання щодо Запорізької атомної станції і територій", - йдеться у заяві президента.

Зеленський також доручив українській команді обговорити можливі формати зустрічей на рівні лідерів між Україною, країнами ЄС та США.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів - чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну", - наголосив він.

Президент додав, що сьогодні Україну представлятимуть на переговорах Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник ОП Кирило Буданов, радник керівника Офісу президента Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Результати зустрічі "коаліції охочих"

Умєров повідомив, що у зустрічі "коаліції охочих" у Парижі взяли участь 27 країн ЄС і партнери з Азійсько-Тихоокеанського регіону. НАТО представляли генсек Марк Рютте та командувач об’єднаних сил Альянсу в Європі Алексус Грінкевич.

Він розповів, що за підсумками зустрічі підписано спільну декларацію країн "коаліції охочих" "про надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні". Крім того, додав Умєров, підписано тристоронню декларацію України, Франції та Великої Британії.

"Зустріч продемонструвала готовність переходити від політичних заяв до практичних рішень. Реальні кроки до миру має зробити і Росія", - наголосив Умєров.