Німеччина фіксує зростання шпигунської активності: хто становить головну загрозу

Як Німеччина готується до війни з Росією

Раніше повідомлялось, що Німеччина прискорює підготовку до можливого конфлікту з Росією та впроваджує секретний "Операційний план Німеччина" - масштабну інструкцію обсягом 1200 сторінок, що визначає, як країна у разі війни стане ключовим хабом для перекидання до 800 тисяч військовослужбовців НАТО на схід.



Документ детально описує маршрути руху військ, логістику, інфраструктурні вузли та заходи захисту. За даними The Wall Street Journal, німецькі військові допускають, що Росія може бути готовою до нападу на Альянс уже у 2029 році, хоча серія диверсій, шпигунських інцидентів і порушень повітряного простору свідчить про можливу більш ранню загрозу.

Паралельно уряд Німеччини готує масштабну інвестиційну програму на 166 млрд євро до 2029 року, з яких понад 100 млрд спрямують на модернізацію занедбаної залізничної мережі та інфраструктури подвійного призначення.

Раніше президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий перевіряти європейські кордони й може спровокувати "гаряче протистояння" в будь-який момент.

У свою чергу, військова розвідка України повідомила, що Росія розглядає масштабну війну в Європі як невідворотну в середньостроковій перспективі.