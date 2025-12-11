Германия фиксирует рост шпионской активности: кто представляет главную угрозу

В отчете отмечается, что количество попыток получить информацию о численности Бундесвера, его вооружении, структуре управления и решениях по размещению войск существенно увеличилось.

При этом одним из ключевых источников угроз названа Россия.

Глава MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что современная разведывательная деятельность фактически является подготовкой к возможным военным конфликтам.

По ее словам, в 2025 году Германия наблюдает резкий всплеск российских разведывательных операций, попыток диверсий на логистических маршрутах, кибератак, кампаний дезинформации и применения беспилотников, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. За год количество зафиксированных инцидентов выросло почти вдвое.

Наряду с внешним давлением MAD отмечает и внутренние угрозы: в 2024 году было открыто 524 новых производства, из них 413 - по праворадикальным проявлениям среди военнослужащих. Это создает дополнительные вызовы для обороноспособности ФРГ на фоне усиления российской активности и попыток влиять на немецкое общество и армию.