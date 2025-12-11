RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Германия фиксирует рост шпионской активности: кто представляет главную угрозу

Иллюстративное фото: военный армии ФРГ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Служба военной контрразведки Германии (MAD) заявила о резком росте активности иностранных спецслужб на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отчет службы военной контрразведки Германии за 2024 год.

В отчете отмечается, что количество попыток получить информацию о численности Бундесвера, его вооружении, структуре управления и решениях по размещению войск существенно увеличилось.

При этом одним из ключевых источников угроз названа Россия.

Глава MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что современная разведывательная деятельность фактически является подготовкой к возможным военным конфликтам.

По ее словам, в 2025 году Германия наблюдает резкий всплеск российских разведывательных операций, попыток диверсий на логистических маршрутах, кибератак, кампаний дезинформации и применения беспилотников, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. За год количество зафиксированных инцидентов выросло почти вдвое.

Наряду с внешним давлением MAD отмечает и внутренние угрозы: в 2024 году было открыто 524 новых производства, из них 413 - по праворадикальным проявлениям среди военнослужащих. Это создает дополнительные вызовы для обороноспособности ФРГ на фоне усиления российской активности и попыток влиять на немецкое общество и армию.

 

Как Германия готовится к войне с Россией

Ранее сообщалось, что Германия ускоряет подготовку к возможному конфликту с Россией и внедряет секретный "Операционный план Германия" - масштабную инструкцию объемом 1200 страниц, определяющую, как страна в случае войны станет ключевым хабом для переброски до 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток.

Документ подробно описывает маршруты движения войск, логистику, инфраструктурные узлы и меры защиты. По данным The Wall Street Journal, немецкие военные допускают, что Россия может быть готова к нападению на Альянс уже в 2029 году, хотя серия диверсий, шпионских инцидентов и нарушений воздушного пространства свидетельствует о возможной более ранней угрозе.

Параллельно правительство Германии готовит масштабную инвестиционную программу на 166 млрд евро до 2029 года, из которых более 100 млрд направят на модернизацию заброшенной железнодорожной сети и инфраструктуры двойного назначения.

Ранее президент Федеральной службы внешней разведки Германии (BND) Мартин Йегер заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов проверять европейские границы и может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент.

В свою очередь, военная разведка Украины сообщила, что Россия рассматривает масштабную войну в Европе как неотвратимую в среднесрочной перспективе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБундесвер