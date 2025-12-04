Німеччина екстрено надасть Україні велику суму на енергетику

Німеччина виділяє Україні 100 млн євро на ремонт енергосистеми. Кошти через банк розвитку KfW буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство економіки та енергетики Німеччини .

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини оголосило про надання Україні додаткових 100 мільйонів євро для швидкого ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Фінансування здійснюватиметься через Банк розвитку (KfW) і стане частиною внесків до Фонду енергетичної підтримки України (UESF), який із 2022 року підтримують міжнародні партнери.

Коментуючи рішення, міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе зазначила, що російські атаки перетворили українську енергетику на лінію фронту, і тому підтримка стала не просто технічним, а гуманітарним питанням.

"Ми не залишимо український народ. Захист постачання енергії - це захист людей", - підкреслила вона.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та запасних частин через прозорі тендери, які проводитиме Енергетичне співтовариство.

Це дозволяє українським енергокомпаніям швидко отримувати те, що потрібно для ремонту після російських ударів.

На тлі нещодавніх антикорупційних перевірок в Україні KfW наголосив, що й надалі застосовуватиме жорсткі правила контролю. Ця умова залишається ключовою для участі Німеччини у фонді UESF.

Енергетична допомога Україні

З 2022 року Фонд енергетичної підтримки України став ключовим механізмом, який допомагає країні тримати енергосистему на плаву під час масованих російських атак.

Завдяки йому вже профінансовано сотні закупівель обладнання для генерації, розподілу та ремонтних робіт.

До початку 2025 року загальний внесок Німеччини у фонд досяг 390 млн євро, а з новими 100 млн та раніше оголошеними 60 млн - до кінця 2025 року сума виросте до 550 млн євро.

Таким чином, Німеччина зберігає статус найбільшого міжнародного донора, а загальний обсяг підтримки фонду з моменту повномасштабного вторгнення РФ перевищив 1,3 млрд євро.