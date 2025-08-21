ua en ru
Чемпіони Європи та інші: з ким зіграє Україна у кваліфікації баскетбольного ЧС-2027

Четвер 21 серпня 2025 19:57
Чемпіони Європи та інші: з ким зіграє Україна у кваліфікації баскетбольного ЧС-2027 Фото: "Синьо-жовті" виграли турнір пре-кваліфікації (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України з баскетболу тріумфувала у своїй групі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 та вийшла до основного раунду відбору. Наступний етап буде складатися з двох фаз, де українців чекають набагато сильніші суперники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

З ким зіграє Україна в першому раунді

У першому раунді європейської кваліфікації "синьо-жовті" потрапили до групи А, де їхніми суперниками стануть Іспанія, Грузія та Данія. Матчі відбудуться з листопада 2025-го до липня 2026-го.

Чемпіони Європи та інші: з ким зіграє Україна у кваліфікації баскетбольного ЧС-2027

Календар матчів збірної України:

  • 27 листопада 2025 року, Грузія – Україна
  • 30 листопада 2025 року, Україна – Данія
  • 27 лютого 2026 року, Україна – Іспанія
  • 2 березня 2026 року, Іспанія – Україна
  • 2 липня 2026 року, Україна – Грузія
  • 5 липня 2026 року, Данія – Україна

Головний фаворит – Іспанія

Іспанія (5-те місце у рейтингу ФІБА) – найтитулованіший суперник українців. "Червона фурія" – дворазовий чемпіон світу та чинний чемпіон Європи.

Водночас команда перебуває у фазі перебудови й останнім часом демонструє нестабільні результати. У попередньому відборі на ЧС-2023 іспанці двічі переграли Україну – 88:74 та 77:76.

Грузія – знайомий суперник

Грузія (24-те місце ФІБА) стабільно виступає на Євробаскеті, але без особливих успіхів. На ЧС-2023 команда дійшла до другого раунду, посівши 16-те місце.

У минулому відборі ЧС грузини та українці обмінялися домашніми перемогами: 88:83 (у Грузії) та 79:66 на користь "синьо-жовтих" – у Ризі. Але в підсумку суперники випередили Україну.

Данія – аутсайдер, але з амбіціями

Данія (59-те місце ФІБА) востаннє грала на Євробаскеті у далекому 1955 році. У пре-кваліфікації до ЧС-2027 команда перемогла Норвегію, але двічі поступилася Хорватії.

Востаннє Україна та Данія грали між собою у відборі на Євробаскет-2007, обмінявшись перемогами: Данія виграла вдома – 90:85, а потім українці взяли реванш на своєму майданчику – 74:64.

Шлях до чемпіонату світу

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія).

При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

Раніше повідомили, що український центровий Скапінцев покинув НБА та перейшов до європейського клубу.

Також читайте, чому гравець НБА Святослав Михайлюк відмовився від виступів за збірну України.

