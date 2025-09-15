Германия в драматическом финале выиграла Евробаскет-2025, объединив топ-титулы мирового баскетбола (видео)

Сборная Германии триумфовала на чемпионате Европы по баскетболу. В финальном матче, прошедшем в латвийской Риге, бундестим одолела команду Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Евробаскет-2025, финал

Германия - Турция - 88:83

Как прошел финал

Поединок отметился напряженной борьбой и лидерством обеих команд в разные отрезки игры. Турки стартовали лучше и оторвались на 11 очков в первой четверти, но немцы быстро выровняли ситуацию и вышли вперед. Впрочем, до большого перерыва именно Турция контролировала игру - 46:40.

Во второй половине ни одна из сборных не имела преимущества более шести очков. Развязка наступила за полторы минуты до финальной сирены, когда при счете 83:82 в пользу турок лидер немцев Деннис Шредер взял инициативу на себя, реализовал два средних броска и штрафные. Именно его рывок принес немцам победу.

Самым результативным игроком финала стал лидер Турции Альперен Шенгюн, на счету которого 28 очков. В составе Германии выделился форвард Исаак Бонго, который добыл 20 очков.

Путь к чемпионству

Немецкая сборная, которая является действующим чемпионом мира, провела безупречный турнир - пять побед в групповом этапе и три победы в плей-офф. Последний раз одна команда побеждала на Евробаскете во всех матчах в 2003 году, когда трофей получила Литва.

Интересно, что Турция тоже до финала не знала поражений. Но в решающем матче кто-то из соперников должен был уступить.

Бронзовые награды достались Греции, которая со счетом 92:89 обыграла Финляндию.

Германия объединила топ-титулы

Для Германии это второй титул чемпионов Европы в истории. Предыдущий раз команда триумфовала еще в 1993 году.

Кроме того, немцы стали лишь четвертой сборной в истории баскетбола, которой удалось совместить титулы чемпиона мира и Европы. До этого такое удавалось Испании, СССР и Югославии.

Для Турции это второе в истории поражение в финале Евробаскета. Ранее турки завоевали "серебро" в 2001 году, уступив Югославии.

Исторический аспект

Евробаскет-2025, проходивший на аренах четырех стран - Кипра, Финляндии, Польши и Латвии - стал 42-м чемпионатом континента в истории. Впервые он был проведен в 1935 году.

За это время призерами турнира были представители 20-ти государств, а "золото" выигрывали 14 сборных.

Историческими лидерами являются две ныне несуществующие команды - сборные СССР (14 титулов) и Югославии (8). Далее по победам идут Испания (4 чемпионства) и Литва (3).

Сборная Украины участвовала в финальных турнирах 9 раз (дебют произошел в 1997 году). Лучший результат "сине-желтые" показали в 2013 году - 6 место.