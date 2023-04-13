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Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ

Фото: Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Польща раніше просила Берлін дозволити їй постачати Україні винищувачі МІГ-29. У відповідь на цей уряд Німеччини пообіцяв ухвалити рішення сьогодні.

У березні Польща вже оголосила, що поставить Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, щоб підтримати країну в боротьбі з російським нападом. Однак спочатку літаки із запасів колишньої НДР поставлені не були.

У 2002 році Німеччина продала 23 винищувачі МіГ-29 Польщі, яку Бундесвер прийняв від Національної народної армії НДР.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера наприкінці березня заявив, що в польських ВПС і сьогодні є близько десятка таких літаків. Як правило, контракти на продаж військового обладнання з Німеччини передбачають, що німецький уряд має дати згоду на можливу передачу в більш пізній час.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

При цьому польський президент Анджей Дуда анонсував відправлення ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес продовжується.

Крім того, Дуда пообіцяв, що польська сторона пізніше зможе відправити Україні ще шість бойових літаків.

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