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Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ

Фото: Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 из запасов ГДР в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Польша ранее просила Берлин разрешить ей поставлять Украине истребители МиГ-29. В ответ на это правительство Германии пообещало принять решение в сегодня.

В марте Польша уже объявила, что поставит Украине истребители МиГ-29 советской постройки, чтобы поддержать страну в борьбе с российским нападением. Однако первоначально самолеты из запасов бывшей ГДР поставлены не были.

В 2002 году Германия продала 23 истребителя МиГ-29 Польше, которую Бундесвер принял от Национальной народной армии ГДР.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера в конце марта заявил, что в польских ВВС и сегодня имеется около десятка таких самолетов. Как правило, контракты на продажу военного оборудования из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу в более позднее время.

Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

При этом польский президент Анджей Дуда анонсировал отправку ВСУ еще четырех истребителей. По его словам, этот процесс продолжается.

Кроме того, Дуда пообещал, что польская сторона позже сможет отправить Украине еще шесть боевых самолетов.

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