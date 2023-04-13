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Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29, - DPA

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Берлін, Четвер 13 квітня 2023 14:33
Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29, - DPA Фото: Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29 (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачання в Україну МіГ-29. Мова йде про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі видання DPA та Der Tagesspiegel.

"Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка", - передають ЗМІ.

Зокрема, видання DPA, з посиланням на джерела в урядових колах, повідомило, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.

"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися", - пояснили журналісти.

Зазначається, що реакції німецького уряду поки немає.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

Додамо, при цьому польський президент Анджей Дуда анонсував відправку ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес триває.

Крім того, Дуда пообіцяв, що польська сторона пізніше зможе відправити Україні ще шість бойових літаків.

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