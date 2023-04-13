Німеччина сьогодні дозволить Варшаві передати в Україну МіГ-29, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Раніше ЗМІ стало відомо, що Польща планує попросити дозвіл у Німеччини щодо передачі повітряних суден. Повідомлялось, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.

"Берлін дозволить Варшаві передачу Києву МіГ-29 із запасів колишньої НДР, рішення буде ухвалено вже сьогодні", - пише видання.

Відомо, що мова йде про літаки зі старих запасів НДР, яка Варшава колись отримала від Берліну.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

Додамо, при цьому польський президент Анджей Дуда анонсував відправку ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес триває.

Крім того, Дуда пообіцяв, що польська сторона пізніше зможе відправити Україні ще шість бойових літаків.

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