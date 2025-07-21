Німеччина допоможе із Patriot: Пісторіус та Гегсет домовились про 5 систем для України

"Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси", - зазначив він.

За його словами, під час поїздки до Вашингтона минулого тижня він досяг домовленостей з міністром оборони США Пітом Гегсетом щодо участі Німеччини у забезпеченні п’яти систем Patriot.

"Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п’яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше", - сказав Пісторіус.

Він також наголосив, що сторони координуватимуть дії для досягнення цієї мети найближчими днями.

"Як цього досягти, ми будемо тісно координувати в дусі взаємної довіри між партнерами протягом наступних кількох днів", - підсумував Пісторіус.