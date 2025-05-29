Німеччина боїться промахів Taurus? Експерт пояснив затримку з ракетами

Німеччина може побоюватись передавати Україні Taurus через те, що ракети можуть не відповідати заданим характеристикам і можуть "прилітати не туди, куди потрібно".

Експерт зауважив, що наразі війна в Україні значно змінилась. Зокрема, Україна має досвід застосування ракет Storm Shadow.

"Є якісь технічні новинки, які могли пройти модернізацію, в тому числі за допомогою українських інженерів. А Taurus приходять, вони підготовлені до тієї війни, якої в Україні вже немає і Росія готова до цього. Системи РЕБ, досвід перехоплення, ATACMS все вже бачили. Вони (росіяни - ред.)ж знають, вивчають. Вони ж теж модернізуються", - каже Загородній.

На його думку, Німеччина може передати Україні розібрані Taurus.

"Умовно кажучи, розібрати Taurus і якщо, що ми не винуваті - це українці там щось наколамутили там. Ну це теж в принципі процес, відхід від того, щоб напряму передати" - сказав він.