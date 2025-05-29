Німеччина боїться промахів Taurus? Експерт пояснив затримку з ракетами
Німеччина може побоюватись передавати Україні Taurus через те, що ракети можуть не відповідати заданим характеристикам і можуть "прилітати не туди, куди потрібно".
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
Експерт зауважив, що наразі війна в Україні значно змінилась. Зокрема, Україна має досвід застосування ракет Storm Shadow.
"Є якісь технічні новинки, які могли пройти модернізацію, в тому числі за допомогою українських інженерів. А Taurus приходять, вони підготовлені до тієї війни, якої в Україні вже немає і Росія готова до цього. Системи РЕБ, досвід перехоплення, ATACMS все вже бачили. Вони (росіяни - ред.)ж знають, вивчають. Вони ж теж модернізуються", - каже Загородній.
На його думку, Німеччина може передати Україні розібрані Taurus.
"Умовно кажучи, розібрати Taurus і якщо, що ми не винуваті - це українці там щось наколамутили там. Ну це теж в принципі процес, відхід від того, щоб напряму передати" - сказав він.
Ракети Taurus для України
Німеччина - одна з лідерів щодо військової допомоги для України. Однак все ще тривають дискусії про постачання далекобійних ракет Taurus.
Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти надання Україні німецьких ракет через побоювання, що це призведе до ескалації. Але новий очільник уряду Німеччини Фрідріх Мерц виступає не так категорично щодо Taurus. Але він хоче, щоб обговорення цього питання відбувалися непублічно.
При цьому під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліну Україна та Німеччини підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва.
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