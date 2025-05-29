ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Німеччина боїться промахів Taurus? Експерт пояснив затримку з ракетами

Четвер 29 травня 2025 16:54
UA EN RU
Німеччина боїться промахів Taurus? Експерт пояснив затримку з ракетами Ілюстративне фото: експерт пояснив затримку з ракетами Taurus (mbda-deutschland de)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Німеччина може побоюватись передавати Україні Taurus через те, що ракети можуть не відповідати заданим характеристикам і можуть "прилітати не туди, куди потрібно".

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.

Експерт зауважив, що наразі війна в Україні значно змінилась. Зокрема, Україна має досвід застосування ракет Storm Shadow.

"Є якісь технічні новинки, які могли пройти модернізацію, в тому числі за допомогою українських інженерів. А Taurus приходять, вони підготовлені до тієї війни, якої в Україні вже немає і Росія готова до цього. Системи РЕБ, досвід перехоплення, ATACMS все вже бачили. Вони (росіяни - ред.)ж знають, вивчають. Вони ж теж модернізуються", - каже Загородній.

На його думку, Німеччина може передати Україні розібрані Taurus.

"Умовно кажучи, розібрати Taurus і якщо, що ми не винуваті - це українці там щось наколамутили там. Ну це теж в принципі процес, відхід від того, щоб напряму передати" - сказав він.

Ракети Taurus для України

Німеччина - одна з лідерів щодо військової допомоги для України. Однак все ще тривають дискусії про постачання далекобійних ракет Taurus.

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти надання Україні німецьких ракет через побоювання, що це призведе до ескалації. Але новий очільник уряду Німеччини Фрідріх Мерц виступає не так категорично щодо Taurus. Але він хоче, щоб обговорення цього питання відбувалися непублічно.

При цьому під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліну Україна та Німеччини підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів