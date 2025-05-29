Германия боится промахов Taurus? Эксперт объяснил задержку с ракетами
Германия может опасаться передавать Украине Taurus из-за того, что ракеты могут не соответствовать заданным характеристикам и могут "прилетать не туда, куда нужно".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
Эксперт отметил, что сейчас война в Украине значительно изменилась. В частности, Украина имеет опыт применения ракет Storm Shadow.
"Есть какие-то технические новинки, которые могли пройти модернизацию, в том числе с помощью украинских инженеров. А Taurus приходят, они подготовлены к той войне, которой в Украине уже нет и Россия готова к этому. Системы РЭБ, опыт перехвата, ATACMS все уже видели. Они (россияне - ред.) же знают, изучают. Они же тоже модернизируются", - говорит Загородний.
По его мнению, Германия может передать Украине разобранные Taurus.
"Условно говоря, разобрать Taurus и если, что мы не виноваты - это украинцы там что-то наколамутили там. Ну это тоже в принципе процесс, отход от того, чтобы напрямую передать" - сказал он.
Ракеты Taurus для Украины
Германия - одна из лидеров по военной помощи для Украины. Однако все еще продолжаются дискуссии о поставках дальнобойных ракет Taurus.
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц выступал против предоставления Украине немецких ракет из-за опасений, что это приведет к эскалации. Но новый глава правительства Германии Фридрих Мерц выступает не так категорично относительно Taurus. Но он хочет, чтобы обсуждение этого вопроса происходили непублично.
При этом во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства.
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