Німеччина більше не живе в мирі, - Мерц

Німецький чиновник пояснив, що через зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру і мережі, країна перестала жити в мирних умовах.

"Ми не воюємо, але й не живемо в мирі", - заявив Мерц підприємцям на саміті Schwarz Ecosystem Summit у Берліні.

Канцлер не назвав має винних, але перерахував спектр ворожих дій, які його турбують.

"Прольоти дронів, шпигунство, убивство в Тіргартені (чеченського активіста співробітником російського ГРУ - ред.), масові погрози окремим публічним діячам не тільки в Німеччині, а й у багатьох інших європейських країнах. Щоденні акти саботажу. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки", - сказав Мерц.

Також він додав, що проблема зачепила не тільки держструктури, а й бізнес.

"Підозрюю, що, мабуть, кожен другий у цій залі хоча б раз зазнавав атак на свої мережі передачі даних та інфраструктуру", - додав німецький канцлер.