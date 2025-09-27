Германия больше не живет в мире, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что о мире в Германии больше не может быть и речи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Немецкий чиновник пояснил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна перестала жить в мирных условиях.
"Мы не воюем, но и не живем в мире", - заявил Мерц предпринимателям на саммите Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.
Канцлер не назвал имеет виновных, но перечислил спектр враждебных действий, которые его беспокоят.
"Пролеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (чеченского активиста сотрудником российского ГРУ – ред.), массовые угрозы отдельным публичным деятелям не только в Германии, но и во многих других европейских странах. Ежедневные акты саботажа. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки", - сказал Мерц.
Также он добавил, что проблема коснулось не только госструктур, но и бизнес.
"Подозреваю, что, пожалуй, каждый второй в этом зале хотя бы раз подвергался атак на свои сети передачи данных и инфраструктуру", - добавил немецкий канцлер.
Напомним, что после инцидента с дронами в Дании, неизвестные беспилотники заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном. Из-за этого местная полиция усилила защиту от дронов.
Кроме того, на днях глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что два российских спутника активно сопровождают немецкие, что создает по потенциальную угрозу для их работы.