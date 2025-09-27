Германия больше не живет в мире, - Мерц

Немецкий чиновник пояснил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна перестала жить в мирных условиях.

"Мы не воюем, но и не живем в мире", - заявил Мерц предпринимателям на саммите Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.

Канцлер не назвал имеет виновных, но перечислил спектр враждебных действий, которые его беспокоят.

"Пролеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (чеченского активиста сотрудником российского ГРУ – ред.), массовые угрозы отдельным публичным деятелям не только в Германии, но и во многих других европейских странах. Ежедневные акты саботажа. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки", - сказал Мерц.

Также он добавил, что проблема коснулось не только госструктур, но и бизнес.

"Подозреваю, что, пожалуй, каждый второй в этом зале хотя бы раз подвергался атак на свои сети передачи данных и инфраструктуру", - добавил немецкий канцлер.