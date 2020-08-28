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Никто не вечен: Сытник прокомментировал отставку Холодницкого

Киев, Пятница 28 августа 2020 01:25
Никто не вечен: Сытник прокомментировал отставку Холодницкого
Фото: Назар Холодницкий (facebook.com/NKholodnytskyi)
Автор: Надежда Собенко

Сытник надеется, что САП скоро получит руководителя

Срок пребывания Назара Холодницкого на посту главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на момент увольнения был почти исчерпан. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 4 июня уже делегировала своих представителей в комиссию по отбору антикоррупционного прокурора.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Никто не вечен на своих должностях, как Холодницкий, так и Сытник. Есть определенный срок пребывания на должностях. Он фактически был исчерпан на момент увольнения. И 4 июня Генпрокурор уже делегировала своих представителей в комиссию по отбору антикоррупционного прокурора, четырех представителей", - сказал он.

По словам Сытника, комитет Верховной Рады проголосовал за семь своих представителей.

"Процедура конкурса началась еще в начале лета. Единственное, что правильно когда это происходит последовательно - заканчивают полномочия, человек уходит, передает дела, новоназначенный прокурор передает дела, то есть не происходит определенных организационных трудностей", - сказал Сытник.

Директор НАБУ надеется, что конкурс на должность антикоррупционного прокурора будет проведен быстро и САП получит руководителя.

Напомним, 21 августа Холодницкий сообщил о своей отставке и опубликовал фото приказа о его увольнении с должности руководителя САП.

Выполнять обязанности главы САП будет Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на должность главы ведомства.

В НАБУ выразили надежду, что увольнение Холодницкого не повлияет негативно на расследование дел и функционирование антикоррупционного механизма.

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Новости Украины НАБУАртем СытникНазар ХолодницкийСАП
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