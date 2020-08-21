Назначен и.о. главы САП

Фото: Максим Грищук (facebook.com/makcum.gryshchuk)

Сегодня уволился Назар Холодницкий

Исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал Максим Грищук. Сегодня уволился Назар Холодницкий.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в САП.

Отметим, сегодня предыдущий глава ведомства написал заявление об увольнении. Прокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Холодницкого.

Максим Грищук в октябре 2015 подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора, 27 ноября комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры - Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.

В декабре 2015 года Холодницкий назначил Грищука своим заместителем.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, между Холодницьким и генпрокурором Ириной Венедиктовой продолжается конфликт, ранее она обвинила руководителя САП в многочисленных нарушениях.