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Назначен и.о. главы САП

Киев, Пятница 21 августа 2020 13:13
Назначен и.о. главы САП
Фото: Максим Грищук (facebook.com/makcum.gryshchuk)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Сегодня уволился Назар Холодницкий

Исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал Максим Грищук. Сегодня уволился Назар Холодницкий.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в САП.

Отметим, сегодня предыдущий глава ведомства написал заявление об увольнении. Прокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Холодницкого.

Максим Грищук в октябре 2015 подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора, 27 ноября комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры - Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.

В декабре 2015 года Холодницкий назначил Грищука своим заместителем.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, между Холодницьким и генпрокурором Ириной Венедиктовой продолжается конфликт, ранее она обвинила руководителя САП в многочисленных нарушениях.

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