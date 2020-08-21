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НАБУ об увольнении Холодницкого: надеемся это не помешает расследованиям

Киев, Пятница 21 августа 2020 16:49
НАБУ об увольнении Холодницкого: надеемся это не помешает расследованиям
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

НАБУ сделало заявление относительно увольнения руководителя САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отреагировало на отставку Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ведомстве надеются, что увольнение Холодницкого не повлияет на ход расследований.

Такое заявление НАБУ разместило на своей официальной странице в Facebook.

В ведомстве отметили, период пятилетней деятельности НАБУ и САП запомнился "стремительным стартом противодействия коррупции в Украине", а также резонансными расследованиями и судебными приговорами.

"Надеемся, что увольнение руководителя САП с последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для отлаженного функционирования антикоррупционного механизма", - добавили в НАБУ.

Напомним, сегодня Холодницкий сообщил о своей отставке и опубликовал фото приказа о его увольнении с должности руководителя САП. Холодницкий не объяснил, почему решил уволиться с САП.

Выполнять обязанности главы САП будет Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на должность главы ведомства.

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Новости Украины увольнениеНАБУНазар ХолодницкийСАП
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