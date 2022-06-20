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Никто не хочет становиться в ряд с военными преступниками, - Подоляк о привлечении сил ОДКБ к войне

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Украина, Понедельник 20 июня 2022 18:13
Никто не хочет становиться в ряд с военными преступниками, - Подоляк о привлечении сил ОДКБ к войне Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кремль заявляет об отсутствии намерений привлекать силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к войне в Украине, поскольку никто не хочет быть в ряду с военными преступниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк отметил, что в случае сравнения войны России против Украины ко Второй мировой войне, мы сейчас в 1943 году.

Он добавил, что часы начали обратный отсчет, но российские оккупанты еще не хотят верить в реальность.

"Когда Песков говорит, что ОДКБ не присоединится к РФ, это значит одно. Никто не хочет принимать участия в кровавых российских авантюрах и становиться в ряд с военными преступниками", - отметил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают о привлечении сил ОДКБ к войне.

Ранее в России говорили, что силы ОДКБ могут направить в Украину только после окончания так называемой "спецоперации".

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