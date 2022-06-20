Никто не хочет становиться в ряд с военными преступниками, - Подоляк о привлечении сил ОДКБ к войне

Кремль заявляет об отсутствии намерений привлекать силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к войне в Украине, поскольку никто не хочет быть в ряду с военными преступниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Подоляк отметил, что в случае сравнения войны России против Украины ко Второй мировой войне, мы сейчас в 1943 году.

Он добавил, что часы начали обратный отсчет, но российские оккупанты еще не хотят верить в реальность.

"Когда Песков говорит, что ОДКБ не присоединится к РФ, это значит одно. Никто не хочет принимать участия в кровавых российских авантюрах и становиться в ряд с военными преступниками", - отметил советник руководителя Офиса президента.