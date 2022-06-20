Будет ли Россия привлекать "миротворцев" ОДКБ к войне в Украине: ответ Кремля
Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Кремль пока не собирается привлекать "миротворцев" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к войне в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Он заверил, что пока в Кремле не думают о перспективе привлечения сил ОДКБ.
"Нет, такой вариант не рассматривался", - ответил он на вопрос журналистов.
Напомним, ранее в Москве заявили, что хотят привлечь "миротворцев" из ОДКБ на Донбассе, поскольку туда якобы войдут войска НАТО.
Позже в России объяснили, что силы ОДКБ смогут направить на территорию Украины только после окончания так называемой "спецоперации".
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