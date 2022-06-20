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Ніхто не хоче ставати в ряд з воєнними злочинцями, - Подоляк про залучення сил ОДКБ до війни

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 18:13
Ніхто не хоче ставати в ряд з воєнними злочинцями, - Подоляк про залучення сил ОДКБ до війни Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кремль заявляє про відсутність намірів залучати сили Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) до війни в Україні, оскільки ніхто не хоче бути в ряду з воєнними злочинцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Подоляк зазначив, що у разі порівняння війни Росії проти України до Другої світової війни, ми зараз у 1943 році.

Він додав, що годинник почав зворотний відлік, але російські окупанти ще не хочуть вірити в реальність.

"Коли Пєсков каже, що ОДКБ не приєднається до РФ, це значить одне. Ніхто не хоче брати участі в кривавих російських авантюрах і ставати в ряд з воєнними злочинцями", - зазначив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не думають про залучення сил ОДКБ до війни.

Раніше в Росії говорили, що сили ОДКБ можуть спрямувати в Україну тільки після закінчення так званої "спецоперації".

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