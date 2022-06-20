Ніхто не хоче ставати в ряд з воєнними злочинцями, - Подоляк про залучення сил ОДКБ до війни

Кремль заявляє про відсутність намірів залучати сили Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) до війни в Україні, оскільки ніхто не хоче бути в ряду з воєнними злочинцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

Подоляк зазначив, що у разі порівняння війни Росії проти України до Другої світової війни, ми зараз у 1943 році.

Він додав, що годинник почав зворотний відлік, але російські окупанти ще не хочуть вірити в реальність.

"Коли Пєсков каже, що ОДКБ не приєднається до РФ, це значить одне. Ніхто не хоче брати участі в кривавих російських авантюрах і ставати в ряд з воєнними злочинцями", - зазначив радник керівника Офісу президента.