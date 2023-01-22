ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Нікопольському районі мешканців попередили про активність ворожої артилерії

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Неділя 22 січня 2023 00:23
У Нікопольському районі мешканців попередили про активність ворожої артилерії Фото: в Нікопольському районі мешканців попередили про активність ворожої артилерії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Жителів прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області попередили про загрозу обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Наголошується, що війська РФ відкрили вогонь з артилерії.

"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії, знаходитесь у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням "Градів".

Також нагадаємо, що у ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна