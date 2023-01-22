У Нікопольському районі мешканців попередили про активність ворожої артилерії

Жителів прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області попередили про загрозу обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Наголошується, що війська РФ відкрили вогонь з артилерії.

"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії, знаходитесь у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням "Градів".

Також нагадаємо, що у ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

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