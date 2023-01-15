Росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район: які наслідки

В ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби", - написав він.

Окупанти вдарили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. По словам Резніченка, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, минулої доби окупанти 3 рази обстріляли територію Нікопольського району, в результаті чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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