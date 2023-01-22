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В Никопольском районе жителей предупредили об активности вражеской артиллерии

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Днепропетровская область, Воскресенье 22 января 2023 00:23
В Никопольском районе жителей предупредили об активности вражеской артиллерии Фото: d Никопольском районе жителей предупредили об активности вражеской артиллерии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Жителей прибрежных территорий Никопольского района Днепропетровской области предупредили об угрозе обстрела со стороный российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы районной военной администрации Евгения Евтушенко.

Отмечается, что войска РФ открыли огонь из артиллерии.

"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области с использованием "Градов".

Также напомним, что в ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Ранее мы писали, что 11 января российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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