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Росіяни вдарили по Нікопольському району з "Градів": є руйнування

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Дніпропетровська область, Четвер 19 січня 2023 07:57
Росіяни вдарили по Нікопольському району з "Градів": є руйнування Фото: росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голові Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він повідомив, що з "Градів" та важкої артилерії обстріляли дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку, випустивши понад 30 снарядів.

"Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває", - заявив Резніченко.Росіяни вдарили по Нікопольському району з &quot;Градів&quot;: є руйнування

Нагадаємо, що в ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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Нікополь Дніпропетровська область
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