Росіяни вдарили по Нікопольському району з "Градів": є руйнування
В ніч на 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голові Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Він повідомив, що з "Градів" та важкої артилерії обстріляли дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку, випустивши понад 30 снарядів.
"Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває", - заявив Резніченко.
Нагадаємо, що в ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.
Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.
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