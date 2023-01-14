Нікопольський район під обстрілом: окупанти випустили по Марганецькій громаді 15 снарядів

Російські війська знову обстрілювали Нікопольський район. Зокрема, окупанти випустили територією Марганецької громади близько 15 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"Двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів", - розповів він.

За його словами, люди не постраждали.

"Представники ДСНС обстежують уражені території - з’ясовують наслідки атак. У інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.