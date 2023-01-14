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Нікопольський район під обстрілом: окупанти випустили по Марганецькій громаді 15 снарядів

Фото: Нікопольський район знову опинився під обстрілом окупантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову обстрілювали Нікопольський район. Зокрема, окупанти випустили територією Марганецької громади близько 15 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів", - розповів він.

За його словами, люди не постраждали.

"Представники ДСНС обстежують уражені території - з’ясовують наслідки атак. У інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Як повідомлялося, 13 січня, окупанти 3 рази обстріляли територію Нікопольського району, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

12 січня російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район в Дніпропетровській області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.

11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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Дніпропетровська область