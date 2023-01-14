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Никопольский район под обстрелом: оккупанты выпустили по Марганецкой общине 15 снарядов

Фото: Никопольский район снова оказался под обстрелом оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снова обстреливали Никопольский район. В частности, оккупанты выпустили по территории Марганецкой общины около 15 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил с полутора десятков смертоносных снарядов", - рассказал он.

По его словам, люди не пострадали.

"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории - выясняют последствия атак. В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.

Как сообщалось, 13 января, оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего есть повреждение гражданской инфраструктуры.

12 января российские оккупанты вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг из артиллерии атаковал Марганецкую общину.

11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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Днепропетровская область