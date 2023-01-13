Окупанти обстріляли Нікопольський район: є пошкодження

Сьогодні, 13 січня, окупанти 3 рази обстріляли територію Нікопольського району, в результаті чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

За словами Лукашука, в Нікополі внаслідок ранкових ударів пошкоджено 4 п’ятиповерхових будинки. "Обійшлося без жертв та поранених", - заявив голова ДОР. Він додав, що протягом останніх двох годин ворог здійснив ще одну атаку. Наслідки наразі уточнюються. Лукашук також розповів, що в області продовжують діяти аварійні відключення, адже за його словами, ліміти споживання досі перевищені й зберігається дефіцит потужності в енергосистемі.