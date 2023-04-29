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Нікопольський район можуть обстріляти вночі флешетами: мешканців просять залишатися вдома

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Субота 29 квітня 2023 21:40
Нікопольський район можуть обстріляти вночі флешетами: мешканців просять залишатися вдома Фото: Нікопольський район можуть обстріляти вночі флешетами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уночі Нікопольський район Дніпропетровської області окупанти можуть обстріляти флешетами. Жителів просять залишатися вдома або в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

"Останній тиждень маємо достатньо випадків нічних залпів ворожої артилерії без "прильотів". Найімовірніше окупанти знову використовують артилерійські боєприпаси, які містять флешети - маленькі загострені стріли", - заявив він.

Очільник РВА зазначив, що у снаряді може міститися до восьми тисяч подібних "стріл".

"Потрапляння навіть однієї в тіло людини може бути смертельним. Захистом від флешетів є елементарне укриття з будь-якого міцного матеріалу", - заявив Євтушенко.

Він закликав жителів прибережних територій не втрачати пильність і реагувати на попередження про артилерійські обстріли.

"Ніч жителів прибережних територій прошу провести у сховищі, або скористатися правилом двох стін", - додав глава РВА.

Нагадаємо, 26 квітня російська армія обстріляла дві громади у Дніпропетровській області та пошкодила насосну станцію.

Окрім того, 24 квітня російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

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