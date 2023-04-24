Росіяни обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватні будинки (фото)
У понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Знову атаки по Нікопольському району. Ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з беспілотника окупанти скинули боєприпаси на мирне село.
Згодом ворог здійснив обстріл по Марганецькій громаді з важкої артилерії та запустив ще один дрон.
"Внаслідок атаки пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 1 господарча споруда. Поранених та жертв немає", - додав Лукашук.
Нагадаємо, що російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників у неділю, 23 квітня. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних мешканців.
Окрім того, 19 квітня, окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, є пошкодження.
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