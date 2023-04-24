Росіяни обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватні будинки (фото)

У понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Знову атаки по Нікопольському району. Ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що з беспілотника окупанти скинули боєприпаси на мирне село.

Згодом ворог здійснив обстріл по Марганецькій громаді з важкої артилерії та запустив ще один дрон. "Внаслідок атаки пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 1 господарча споруда. Поранених та жертв немає", - додав Лукашук.