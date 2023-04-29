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Никопольский район могут обстрелять ночью флешетами: жителей просят оставаться дома

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Суббота 29 апреля 2023 21:40
Никопольский район могут обстрелять ночью флешетами: жителей просят оставаться дома Фото: Никопольский район могут обстрелять ночью флешетами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ночью Никопольский район Днепропетровской области оккупанты могут обстрелять флешетами. Жителей просят оставаться дома или в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Последнюю неделю имеем достаточно случаев ночных залпов вражеской артиллерии без "прилетов". Скорее всего оккупанты снова используют артиллерийские боеприпасы, которые содержат флешеты - маленькие заостренные стрелы", - заявил он.

Глава РВА отметил, что в снаряде может содержаться до восьми тысяч подобных "стрел".

"Попадание даже одной в тело человека может быть смертельным. Защитой от флешетов является элементарное укрытие из любого прочного материала", - заявил Евтушенко.

Он призвал жителей прибрежных территорий не терять бдительность и реагировать на предупреждения об артиллерийских обстрелах.

"Ночь жителей прибрежных территорий прошу провести в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - добавил глава РВА.

Напомним, 26 апреля российская армия обстреляла две общины в Днепропетровской области и повредила насосную станцию.

Кроме того, 24 апреля российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

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