Росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили насосну станцію
У середу, 26 квітня, російська армія обстріляла дві громади у Дніпропетровській області та пошкодила насосну станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"За сьогоднішній день агресор чотири рази обстрілював Нікопольський район – Червоногригорівську та Марганецьку громади. Випустив понад два десятки снарядів з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблих та постраждалих немає. Пошкоджена насосна станція.
"У Синельниківському районі впав невідомий предмет. Попередньо, його скинув ворожий літак. Безпечні уламки, які пізніше виявили рятувальники, ідентифікувати неможливо", - додав глава області.
Нагадаємо, що у понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.
Російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників у неділю, 23 квітня. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних мешканців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.