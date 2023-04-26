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Росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили насосну станцію

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Дніпропетровська область, Середа 26 квітня 2023 21:18
Росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили насосну станцію Фото: Наслідки обстрілу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 26 квітня, російська армія обстріляла дві громади у Дніпропетровській області та пошкодила насосну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За сьогоднішній день агресор чотири рази обстрілював Нікопольський район – Червоногригорівську та Марганецьку громади. Випустив понад два десятки снарядів з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих та постраждалих немає. Пошкоджена насосна станція.

"У Синельниківському районі впав невідомий предмет. Попередньо, його скинув ворожий літак. Безпечні уламки, які пізніше виявили рятувальники, ідентифікувати неможливо", - додав глава області.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

Російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників у неділю, 23 квітня. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних мешканців.

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