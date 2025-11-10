У Нікополі після атаки росіян спалахнув купол храму (фото)

Обстріл України

Нагадаємо, що російські окупанти впродовж дня 9 листопада кілька разів атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів ворога зруйновано школу, отримала поранення жінка.

Окрім цього, вчора зранку стало відомо, що у Дніпрі зросла кількість потерпілих після масованої атаки Росії в ніч на 8 листопада.

В місті оголосили дні жалоби, а по всій області були зафіксовані нові удари дронів та артилерії, що спричинили руйнування й поранення мирних жителів.

Варто додати, що в ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну ракетами різних типів. Також ворог випустив 67 дронів, з яких близько 40 - це "Шахеди".

Детальніше про те, як ППО відбила чергову атаку РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.