В Никополе после атаки россиян загорелся купол храма (фото)

Обстрел Украины

Напомним, что российские оккупанты в течение дня 9 ноября несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов врага разрушена школа, получила ранения женщина.

Кроме этого, вчера утром стало известно, что в Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября.

В городе объявили дни траура, а по всей области были зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.

Стоит добавить, что в ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 - это "Шахеды".

Подробнее о том, как ПВО отразила очередную атаку РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.