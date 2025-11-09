Росіяни зруйнували КАБом школу на Дніпропетровщині та поранили жінку
Російські окупанти впродовж дня 9 листопада кілька разів атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів ворога зруйновано школу, отримала поранення жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та виконуючого обов'язки керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Зокрема в ДСНС повідомили, що росіяни обстрілювали вдень Нікопольський та Синельниківський райони. Було зруйновано заклад освіти, поранення отримала жінка 1942 року народження.
"Рятувальники надали їй домедичну допомогу, евакуювали з небезпечної зони та передали медикам. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автозаправка", - сказано у повідомленні.
Гайваненко повідомив, що Нікополь та Червоногригорівська громада Нікопольського району були під обстрілами з артилерії та ударами FPV-дронів. Окупанти поранили 83-річну жінку. Також зруйновано господарчу споруду, пошкоджено п'ять приватних будинків та автомобільну заправку.
"Покровську громаду Синельниківщини росіяни атакували КАБами. Потрощений заклад освіти. У ПвК повідомили про збиття ворожого безпілотника", - зазначив в.о. голови ОВА.
Зазначимо, що зранку 9 листопада стало відомо, що у Дніпрі зросла кількість потерпілих після масованої атаки Росії в ніч на 8 листопада. Місто оголосило дні жалоби, а по всій області були зафіксовані нові удари дронів та артилерії, що спричинили руйнування й поранення мирних жителів.