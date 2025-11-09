ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни зруйнували КАБом школу на Дніпропетровщині та поранили жінку

Україна, Неділя 09 листопада 2025 20:38
UA EN RU
Росіяни зруйнували КАБом школу на Дніпропетровщині та поранили жінку Фото: росіяни понівечили кілька приватних будинків (Дніпропетровська ОВА)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти впродовж дня 9 листопада кілька разів атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів ворога зруйновано школу, отримала поранення жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та виконуючого обов'язки керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Зокрема в ДСНС повідомили, що росіяни обстрілювали вдень Нікопольський та Синельниківський райони. Було зруйновано заклад освіти, поранення отримала жінка 1942 року народження.

"Рятувальники надали їй домедичну допомогу, евакуювали з небезпечної зони та передали медикам. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автозаправка", - сказано у повідомленні.

Гайваненко повідомив, що Нікополь та Червоногригорівська громада Нікопольського району були під обстрілами з артилерії та ударами FPV-дронів. Окупанти поранили 83-річну жінку. Також зруйновано господарчу споруду, пошкоджено п'ять приватних будинків та автомобільну заправку.

"Покровську громаду Синельниківщини росіяни атакували КАБами. Потрощений заклад освіти. У ПвК повідомили про збиття ворожого безпілотника", - зазначив в.о. голови ОВА.

Фото: Дніпровська ОВА, ДСНС Дніпропетровщини

Зазначимо, що зранку 9 листопада стало відомо, що у Дніпрі зросла кількість потерпілих після масованої атаки Росії в ніч на 8 листопада. Місто оголосило дні жалоби, а по всій області були зафіксовані нові удари дронів та артилерії, що спричинили руйнування й поранення мирних жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дніпропетровська область
Новини
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України