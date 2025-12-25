Зеленський про переговори з США щодо миру: вже готові деякі документи

Керівник української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умеров 25 грудня продовжить обговорення мирних ініціатив США з представниками Вашингтону. Деякі документи для мирної угоди вже готові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що 25 грудня провів годинну розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа - колишнім рієлтором Стівом Віткоффом та зятем Трампа, Джаредом Кушнером.

"І це була справді хороша розмова: багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу", - зазначив він.

Зеленський додав, що 25 грудня секретар РНБО Рустем Умеров продовжить переговори з американською командою. Важливий момент, додав Зеленський, що вже підготовлені деякі документи щодо мирної угоди.

"Я бачу, що вони готові майже повністю - деякі документи готові. Звісно, щодо сенситивних питань ще треба попрацювати. Але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити", - додав він.

Зеленський також анонсував "інтенсивні" тижні в дипломатичному сенсі та подякував США та усім, хто продовжує тиск на російський режим. Кремль повинен зрозуміти, що затягування війни погано скінчиться для РФ, резюмував президент України.