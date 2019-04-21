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В Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 10:25
В Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования

Сегодня, 21 апреля, в ходе голосования второго тура президентских выборов в Никополе Днепропетровской области около 08:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании избирательного участка №120791. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования.

"На выходе из кабинки для тайного голосования от демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка", - сказано в сообщении.

Наблюдатели "Опоры" подчеркнули, что избиратель смог осуществить волеизъявление.

Ранее РБК-Украина сообщало, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения во время проведения второго тура президентских выборов 2019.  Как отмечается, в Яготине Киевская область  наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок, где он не смог наблюдать за  утренним заседанием избирательного участка.

Отметим, что в 08:00 в Украине в день второго тура выборов открылись избирательные участки для голосования. В частности, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

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