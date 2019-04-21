У Нікополі п'яний чоловік "замінував" виборчу дільницю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік після декількох невдалих жартів отримав бюлетень і зайшов у кабінку для голосування

Сьогодні, 21 квітня, в ході голосування другого туру президентських виборів у Нікополі Дніпропетровської області близько 08:30 чоловік у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування виборчої дільниці №120791. Про це повідомляє пресс-служба громадянської мережі ОПОРА.

Наголошується, що чоловік після декількох невдалих жартів отримав бюлетень і зайшов у кабінку для голосування.

"На виході з кабінки для таємного голосування від демонстративно кинув на підлогу рюкзак і заявив, що там бомба. Виявилося, що це був жарт", - сказано в повідомленні.

Спостерігачі "Опори" зазначили, що виборець зміг здійснити волевиявлення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення під час проведення другого туру президентських виборів 2019. Як наголошується, в Яготині Київська область спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю, де він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

Відзначимо, що в 08:00 в Україні в день другого туру виборів відкрилися виборчі дільниці для голосування. Зокрема, першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів 2019, була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянку у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.