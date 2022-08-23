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В Никополе ограничивают работу общественного транспорта: что произошло

Фото: в Никополе ограничивают работу общественного транспорта (nikopol informator ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Общественный транспорт в Никополе Днепропетровской области ограничивает свою работу во вторник, 23 августа, в связи с угрозой артиллерийского обстрела со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Никопольский городской совет в Telegram.

Сообщается, что в дежурном режиме будут работать автобусы по маршрутам №№16, 14, 20, 21.

За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу по номеру телефона: 0 (99) 747 78 22.

Напомним, оккупанты в ночь на 23 августа обстреляли из артиллерии и "Ураганов" Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.

Утром россияне снова обстреляли Никополь из РСЗО и ствольной артиллерии. Жителей территорий на берегу Каховского водохранилища предупреждают о возможных новых атаках.

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НикопольДнепропетровская область