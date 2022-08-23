У Нікополі обмежують роботу громадського транспорту: що сталось

Громадський транспорт у Нікополі Дніпропетровської області обмежує свою роботу у вівторок, 23 серпня, у зв’язку з загрозою артилерійського обстрілу з боку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нікопольську міську раду у Telegram.
Повідомляється, що у черговому режимі будуть працювати автобуси за маршрутами №№16, 14, 20, 21.
За додатковою інформацією можна звернутися до диспетчерської служби за номером телефону: 0 (99) 747 78 22.
Нагадаємо, окупанти в ніч на 23 серпня обстріляли з артилерії і "Ураганів" Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровської області.
Вранці росіяни знову обстріляли Нікополь з РСЗВ та ствольної артилерії. Мешканців територій на березі Каховського водосховища попереджають про можливі нові атаки.
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