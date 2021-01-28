В Никополе мужчина подорвал взрывчатку возле детсада

Фото: наручники (РБК-Украина)

В Никополе (Днепропетровская область) мужчина взорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера около 13:00. Заведующая детским садом заявила в полицию о взрыве вблизи котельной на территории учреждения. На месте взрыва следователи обнаружили обломки неизвестного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

Правонарушителем оказался 37-летний мужчина, которого уже привлекали к уголовной ответственности. Полицейские отметили, что его обоснованно подозревают в совершении хулиганских действий.

Полиция возбудила дело по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения нарушителю.

Полиция Никополя задержала причастного к взрыву на территории детского сада. Предварительно, мужчина взорвал самодельное... Posted by Полиция Днепропетровской области on Thursday, January 28, 2021

Напомним, 11 января в Виннице произошел взрыв на территории детского сада, в результате которого пострадали дети. Правоохранители установили, что на территории детсада могла взорваться самодельная петарда.

Также РБК-Украина писало, что по факту взрыва на территории детсада в Виннице правоохранители возбудили уголовное дело.