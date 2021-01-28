У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитсадка

Фото: наручники (РБК-Україна)

У Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався вчора близько 13:00. Завідувачка дитсадка заявила в поліцію про вибух поблизу котельні на території закладу. На місці вибуху слідчі виявили решки невідомого вибухового пристрою та направила їх на експертизу.

Правопорушником виявився 37-річний чоловік, якого вже притягували до кримінальної відповідальності. Поліцейські зазначили, що його обґрунтовано підозрюють у вчинені хуліганських дій.

Поліція порушила справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін до 7 років. Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу порушнику.

Поліція Нікополя затримала причетного до вибуху на території дитячого садочка. Попередньо, чоловік підірвав саморобний... Posted by Поліція Дніпропетровської області on Thursday, January 28, 2021

Нагадаємо, 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садочка, в результаті якого постраждали діти. Правоохоронці встановили, що на території дитсадка могла вибухнути саморобна петарда.

Також РБК-Україна писало, що за фактом вибуху на території дитсадка у Вінниці правоохоронці порушили кримінальну справу.