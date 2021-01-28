ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитсадка

Нікополь, Четвер 28 січня 2021 21:23
У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитсадка
Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався вчора близько 13:00. Завідувачка дитсадка заявила в поліцію про вибух поблизу котельні на території закладу. На місці вибуху слідчі виявили решки невідомого вибухового пристрою та направила їх на експертизу.

Правопорушником виявився 37-річний чоловік, якого вже притягували до кримінальної відповідальності. Поліцейські зазначили, що його обґрунтовано підозрюють у вчинені хуліганських дій.

Поліція порушила справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін до 7 років. Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу порушнику.

Поліція Нікополя затримала причетного до вибуху на території дитячого садочка. Попередньо, чоловік підірвав саморобний...

Posted by Поліція Дніпропетровської області on Thursday, January 28, 2021

Нагадаємо, 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садочка, в результаті якого постраждали діти. Правоохоронці встановили, що на території дитсадка могла вибухнути саморобна петарда.

Також РБК-Україна писало, що за фактом вибуху на території дитсадка у Вінниці правоохоронці порушили кримінальну справу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Днепропетровская областьдетский садВибух

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся