Взрыв в Виннице: прокуратура открыла дело

Фото: место происшествия (mvs.gov.ua)

В Виннице на территории детского сада произошел взрыв. Прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в 11:00 старшая медсестра одного из дошкольных учебных заведений в Виннице позвонила на "102" и сообщила, что на территории сада раздался похожий на взрыв грохот, который напугал детей и двое из них получили ранения.

По приезду на место происшествия было установлено, что прогуливаясь на территории учебного заведения, дети обнаружили предмет синего цвета, похожий на мячик для игры в настольный теннис. Играя с ним, дети решили бить его игрушечным детским ведерком. Во время одного из таких ударов прогремел взрыв.

Отмечается, что при осмотре у двух детей выявили незначительное покраснение кожи без ожогов.

Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас в рамках производства проводятся допросы свидетелей, выполняются другие первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, сегодня днем на территории детского сада №7 в Виннице произошел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва дети получили ожоги.

Кроме того, предварительно установлено, что на территории детсада детонировала самодельная петарда.